На Півдні під час атаки "Шахедів" були влучання: що стало ціллю ворога
Джерело:Сили оборони півдня України
Російські окупаційні війська вкотре запустили по Україні "Шахеди". Силам ППО вдалося ліквідувати більшу частину БпЛА, однак не обійшлося без влучань – в Одеській та Миколаївській областях.
Усього було декілька хвиль запуску дронів-камікадзе. Повідомлення про жертв внаслідок ударів не надходили.
Дивіться також Розхитування ЄС, напад на НАТО і втягування Китаю у війну: що радять Путіну аналітики – документ
Деталі атаки
В ніч на 26 грудня російська армія запустила з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря по Півдню України дрони-камікадзе. Всього було дві хвилі атак, що тривали 2 і 4 години.
Підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". З них 4 було ліквідовано в Одеській та Миколаївській областях, а 1 – на Херсонщині. На жаль, були влучання – на Одещині та Миколаївщині.
В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати, постраждалих немає. У Миколаївській області росіяни вдарили по промисловому об'єкту, пошкоджено складські будівлі. Жертв не зафіксовано.
Що відомо про запуски дронів
- Росія з 18:30 25 грудня по 3:00 26 грудня атакувала Україну ударними БпЛА типу "Шахед" з південно-східного напрямку. Всього ворог випустив 19 дронів-камікадзе.
- Повітряна тривога ввечері та вночі лунала в Одеській та Миколаївській областях. Згодом сирени поширилися й на Херсонську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку області. Була загроза для Старокостянтинова, що у Хмельницькій області.
- Силам ППО вдалося збити 13 ворожих безпілотників у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей. Також українська тактична авіація влучила у великий десантний човен Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ".