На Півдні під час атаки "Шахедів" були влучання: що стало ціллю ворога

Російські окупаційні війська вкотре запустили по Україні "Шахеди". Силам ППО вдалося ліквідувати більшу частину БпЛА, однак не обійшлося без влучань – в Одеській та Миколаївській областях.

Усього було декілька хвиль запуску дронів-камікадзе. Повідомлення про жертв внаслідок ударів не надходили.

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Деталі атаки

В ніч на 26 грудня російська армія запустила з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря по Півдню України дрони-камікадзе. Всього було дві хвилі атак, що тривали 2 і 4 години.

Підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". З них 4 було ліквідовано в Одеській та Миколаївській областях, а 1 – на Херсонщині. На жаль, були влучання – на Одещині та Миколаївщині.

В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати, постраждалих немає. У Миколаївській області росіяни вдарили по промисловому об'єкту, пошкоджено складські будівлі. Жертв не зафіксовано.

Що відомо про запуски дронів