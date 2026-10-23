Нова хвиля "Шахедів" вже летить на Україну: які регіони під загрозою
Російські війська продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів.
За рухом ворожих дронів та загрозу для окремих населених пунктів стежить 24 Канал.
Де є загроза атаки дронів?
У разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою.
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом. Чернігівщина: реактивний БпЛА північніше Любича курсом на Київщину. Ударні БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину. Реактивний БпЛА на Рівне з півночі. Реактивний БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом. Реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область. Ударні БпЛА на Харківщині курсом на південь (Павлоград) Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом. Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом. Реактивний БпЛА на Хмельниччині курс північно-західний на Тернопільщину. Реактивний БпЛА західніше Тульчина (Вінниччина) курс північно-західний.
Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.
Чернігівщина: реактивний БпЛА північніше Любича курсом на Київщину.
Ударні БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
Реактивний БпЛА на Рівне з півночі.
Реактивний БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.
Реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
Ударні БпЛА на Харківщині курсом на південь (Павлоград)
Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.
Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.
Реактивний БпЛА на Хмельниччині курс північно-західний на Тернопільщину.
Реактивний БпЛА західніше Тульчина (Вінниччина) курс північно-західний.