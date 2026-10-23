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24 Канал Новини України Нова хвиля "Шахедів" вже летить на Україну: які регіони під загрозою
23 жовтня, 23:14
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Нова хвиля "Шахедів" вже летить на Україну: які регіони під загрозою

Вероніка Соцкова

Російські війська продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів.

За рухом ворожих дронів та загрозу для окремих населених пунктів стежить 24 Канал.

Де є загроза атаки дронів?

У разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту


 

 

00:31, 24 жовтня

Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.

Чернігівщина: реактивний БпЛА північніше Любича курсом на Київщину.

00:20, 24 жовтня

Ударні БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

00:13, 24 жовтня

Реактивний БпЛА на Рівне з півночі.

23:49, 23 жовтня

Реактивний БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.

23:30, 23 жовтня

Реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини

22:41, 23 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

22:36, 23 жовтня

Ударні БпЛА на Харківщині курсом на південь (Павлоград)

22:35, 23 жовтня

Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.

22:21, 23 жовтня

Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.

22:14, 23 жовтня

Реактивний БпЛА на Хмельниччині курс північно-західний на Тернопільщину.

21:56, 23 жовтня

Реактивний БпЛА західніше Тульчина (Вінниччина) курс північно-західний.

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