Нова хвиля "Шахедів" вже летить на Україну: які регіони під загрозою

Російські війська продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів.

За рухом ворожих дронів та загрозу для окремих населених пунктів стежить 24 Канал.

Де є загроза атаки дронів?

У разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту



