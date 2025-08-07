У ніч на 7 серпня росіяни заявили про нібито атаку безпілотників на місто Суровикіно, що у Волгоградській області. Місцеві жителі також публікують кадри пожежі, яка спалахнула на місці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про вибухи у Волгоградській області?

Через атаку невідомих дронів в аеропорту Волгограду ввели план "Килим", що передбачає тимчасове закриття повітряного простору.

Також росіяни скаржаться на проблеми з електроенергією в Червоноармійському районі міста.

Потужні вибухи пролунали також у місті Суровикіно, що розташоване приблизно за 130 кілометрів від Волгограда. За словами самих росіян, близько першої години ночі вони почули "гучне дзижчання дронів", а потім почалися вибухи – всього близько 10.

У Росії – знову "тривожна" ніч: дивіться відео

В одному з районів очевидці також помітили масштабну пожежу. За даними ЗМІ, загоряння сталося біля залізничної станції.

Після вибухів у Суровикіно почалася пожежа: дивіться відео

Представники місцевої влади поки не коментують ситуацію в регіоні.

Під ударом невідомих дронів опинилася Волгоградська область / Фото із соцмереж

До слова, минулої ночі в Росії також заявили про масовано атаку безпілотників. У Кремлі стверджують, що сили ППО нібито знищили 51 дрон у шести регіонах, включно з окупованим Кримом.