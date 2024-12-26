Росія вдарила по центральному ринку в Нікополі: є постраждалі

Російські війська 26 грудня завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки дроном-камікадзе є постраждалі та руйнування.

Зокрема, значно пошкоджені торгові приміщення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про наслідки атаки в Нікополі

Через російську атаку постраждало восьмеро людей, з них семеро госпіталізували. Рятувальники спільно з медиками оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, одна жінка перебуває у критичному стані, ще три жінки віком 39, 63 та 64 роки наразі перебувають у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Наслідки удару по Нікополю / Фото ДСНС України

Росія продовжує тероризувати мирне населення та регулярно обстрілює Нікополь. Зокрема, 11 листопада війська країни-агресорки завдали удару по міській амбулаторії. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень, четверо з них довелося госпіталізувати.

Того дня росіяни обстріляли місто артилерією та безпілотниками. Постраждало кафе, магазин, медзаклад, промислове підприємство, автівки та багатоквартирні будинки.