Росіяни тероризували приватний сектор у Дружківці: поліція показала перші хвилини після удару

Російські окупанти обстріляли Дружківку в Донецькій області безпілотниками 25 липня. Поліцейські опублікували відео перших хвилин після терору ворога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію України.

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Які наслідки атаки на Дружківку?

У ДСНС розповіли, що внаслідок російських ударів пошкоджено 43 будинки та поранена одна людина. Також виникли 10 осередків пожеж на території приватних домоволодінь.

На місце події прибули рятувальники, де спільно з представниками Національної поліції евакуювали із зони ураження 10 людей, серед них 5 дітей.

Перші хвилини після російських ударів: дивіться відео Нацполіції

У підвалі одного з будинків правоохоронці виявили налякану дівчинку та її матір, які ховалися від обстрілу. Поліцейські заспокоїли дитину та евакуювали родину в безпечне місце. В іншому будинку знайшли пораненого чоловіка – йому оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні.

Наслідки терору окупантів: дивіться фото ДСНС

Усі осередки займань ліквідовані. Загальна площа пожежі склала понад 2 500 квадратних метрів,

– пояснили рятувальники.

Очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін підкреслив, що всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 943 людини, зокрема 288 дітей.