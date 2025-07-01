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24 Канал Новини України Росіяни тероризували приватний сектор у Дружківці: поліція показала перші хвилини після удару
26 липня, 18:18
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Росіяни тероризували приватний сектор у Дружківці: поліція показала перші хвилини після удару

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Російські безпілотники атакували Дружківку, пошкоджено 43 будинки, одна людина поранена.
  • Рятувальники евакуювали 10 людей, зокрема 5 дітей, ліквідували пожежі на площі понад 2 500 квадратних метрів.
  • Поліція виявила налякану дівчинку з матір'ю у підвалі, пораненому чоловіку надано медичну допомогу.

Російські окупанти обстріляли Дружківку в Донецькій області безпілотниками 25 липня. Поліцейські опублікували відео перших хвилин після терору ворога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію України.

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Які наслідки атаки на Дружківку?

У ДСНС розповіли, що внаслідок російських ударів пошкоджено 43 будинки та поранена одна людина. Також виникли 10 осередків пожеж на території приватних домоволодінь.

На місце події прибули рятувальники, де спільно з представниками Національної поліції евакуювали із зони ураження 10 людей, серед них 5 дітей.

Перші хвилини після російських ударів: дивіться відео Нацполіції

 

У підвалі одного з будинків правоохоронці виявили налякану дівчинку та її матір, які ховалися від обстрілу. Поліцейські заспокоїли дитину та евакуювали родину в безпечне місце. В іншому будинку знайшли пораненого чоловіка – йому оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні.

Наслідки терору окупантів: дивіться фото ДСНС

 

Усі осередки займань ліквідовані. Загальна площа пожежі склала понад 2 500 квадратних метрів,
– пояснили рятувальники.

Очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін підкреслив, що всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 943 людини, зокрема 288 дітей.