Росія атакувала Херсонську ТЕЦ, енергетику Миколаївщини та пошкодила лінію живлення ЗАЕС
- Росія завдала ударів по енергооб'єктах Миколаївської та Херсонської областей, залишивши частину споживачів без електроенергії.
- Запорізька АЕС втратила подачу живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.
Росія 3 січня вдарила по енергетичній інфраструктурі півдня України. Наслідки обстрілів ліквідують, зокрема на Миколаївщині та Херсонщині.
Також Запорізька АЕС втратила живлення однієї з високовольтних ліній. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Дивіться також Майже сотня дронів летіла по Україні: скільки ворожих цілей знищено
Які наслідки атак на енергооб'єкти?
Уночі 3 січня ворог завдав ударів по енергооб'єктах Миколаївської та Херсонської областей. За даними Міненерго, внаслідок атак частина споживачів на Миколаївщині залишилася без електроенергії.
Водночас на Херсонщині Росія знову поцілила у Херсонську ТЕЦ. До того ж на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС було втрачено подачу живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.
Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах,
– йдеться в повідомленні.
У відомстві запевнили, що ліквідація наслідків триває, щоб відновити електропостачання у атакованих регіонах якнайшвидше.
Зазначається, що росіяни раніше вже неодноразово пошкоджували лінії ЗАЕС, що спричинило 12 блекаутів на станції.
Яка ситуація в енергосистемі?
У грудні 2025 року Україна наростила імпорт електроенергії більш ніж на 50%. При цьому лідером з постачання залишається Угорщина з часткою 41%.
Раніше після обстрілів Київщини, у Вишгороді місцеві були без світла понад чотири доби. Тоді людей у Пунктах Незламності забезпечували теплом та світлом.