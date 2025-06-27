На Херсонщині вже добу перебої з електропостачанням після удару

Кілька населених пунктів Херсонщини страждають від перебоїв з електропостачанням. Там у п'ятницю, 27 червня, росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури.

Комунальні служби безперервно працюють над повернення світла у домівки. Про це заявив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько Суспільному, передає 24 Канал.

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Ліквідація наслідків атаки на енергетику

Станом на ранок 28 червня, за словами Ярослава Шанька, електропостачання в обласному центрі нестабільне. Проте там намагаються уникнути тривалих відключень.

Всі відповідні заклади та об'єкти критичної інфраструктури, які надають допомогу людям, комунальні підприємства, вони забезпечені альтернативними джерелами,

– розповів він.

Також Шанько додав, що росіяни почали вдаватися до нової тактики обстрілів міста. Окупанти атакують дронами саме житлові райони міста. На його думку, так ворог намагається завдати матеріального та морального збитку мешканцям.

У приклад він привів нещодавню атаку на один з районів Херсона. На житлові будівлі Росія скинула боєприпаси. Займання охопило десятки домівок.

Що відомо про обстріл Херсонщини

Удень 27 червня російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі на Херсонщині. За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, окупанти свідомо намагаються занурити регіон у темряву. Через атаку знеструмлено низку населених пунктів області. Херсонців закликають готуватися до тривалого відключення світла.