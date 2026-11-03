Ворог вдарив по енергетиці Житомирщини, під атакою був також Ковель на Волині

У Житомирській громаді 4 листопада відкриють пункти незламності після чергової ворожої атаки на енергетику. Спеціальні локації прийматимуть мешканців, якщо електропостачання не вдасться повернути до ранку.

Подробиці повідомила Житомирська міська рада.

Яка ситуація в регіоні?

Російські військові знову завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури. У Житомирі повністю зникло світло, без електропостачання також залишилися окремі райони області.

У разі відсутності електроенергії пункти запрацюють із 9:00, аби містяни мали змогу зігрітися, підзарядити мобільні телефони та скористатися доступом до інтернету.

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Знайти найближчі локації жителі можуть на офіційному вебсайті Житомирської міської ради, а також на інтерактивній мапі в державному застосунку Дія. Крім того, перелік адрес оприлюднили на сторінці громади у фейсбуці.

До слова, перебої з електропостачанням фіксували також у деяких мікрорайонах Луцька та Ковеля. Пізніше повідомлялося, що в обласному центрі вже вдалося стабілізувати ситуацію.

При цьому, у Ковелі теж був атакований об'єкт інфраструктури. Міський голова Ігор Чайка повідомив, що наразі більшість споживачів залишається без електропостачання. КП "Ковельводоканал" переходить на резервні джерела живлення.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що війська агресора вже атакували енергетичну інфраструктуру Житомирщини в ніч проти 3 листопада. Тоді внаслідок масованого комбінованого удару понад 180 тисяч споживачів у близько 130 населених пунктах області залишилися без світла.