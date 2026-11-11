Є жертва, близько 135 тисяч споживачів без світла: Росія вдарила по енергооб'єкту на Одещині

Російські удари по Одещині спричинили аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилися частини трьох районів регіону.

На жаль, внаслідок атаки загинула жінка. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Тисячі людей без світла

Спершу повідомлялось про одного постраждалого внаслідок атаки. Згодом Кіпер повідомив, що 70-річна жінка, яку госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травмами – загинула.

Увечері 10 та вночі 11 листопада ворог цілив по енергетичній інфраструктурі області. Внаслідок атаки пошкоджено енергооб'єкти, а без електропостачання залишились близько 135 тисяч споживачів.

Електрики після російських ударів немає у частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.

За словами Кіпера, фахівці Укренерго та ДТЕК "Одеські електромережі" розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб оперативно заживити знеструмлені населені пункти.

На час проведення ремонтних робіт органи місцевого самоврядування відкрили додаткові Пункти незламності. Актуальний перелік Пунктів незламності – тут,

– додали в Одеській ОВА.

Нагадаємо, цієї ночі ворог також бив по енергетиці Житомирщини.

Також внаслідок російської атаки було пошкоджено громадський транспорт в одному з районів Чернігова. Через це в місті тимчасово не курсують три автобусні маршрути.