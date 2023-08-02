Росіяни знову ниють про атаку на їхні кораблі та вдають вигляд, що все "за планом"

Міноборони країни-агресорки вкотре звинуватило Україну в "атаці" на кораблі свого флоту. Російські загарбники знову одночасно жалілися та хизувалися "успіхами".

Москва заявила, що корабель військового-морського флоту Росії був атакований у Чорному морі в ніч з 1 на 2 серпня. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Яка версія російських окупантів

Міноборони країни-агресорки знову звинуватило українських захисників в нібито атаці на їхній морський транспорт. За версією росіян, цей військовий корабель буцімто був атакований, коли "супроводжував цивільний морський транспорт у південно-західній частині Чорного моря". Водночас у відомстві держави терориста не пояснили, про який саме "цивільний морський транспорт" мовиться.

Москва заявила, що Україна нібито застосувала морський безпілотний катер. Після цього міноборони Росії відзвітувало про його "вчасне виявлення та знищення", не надавши жодних доказів.

Що цьому передувало

Нещодавно Росія вже жалілася на атаку невідомих безпілотників на човни їхнього флоту. Мовиться про патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков".

Москва традиційно безпідставно звинуватила в усьому ЗСУ. Минулого разу держава-терорист теж хизувалася, що нібито відбила атаку.

Згодом українські ВМС повідомили про свою непричетність. Як пояснив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, в України немає такої зброї.

, Україна не брала на себе відповідальність за атаки невідомих безпілотників на російські воєнні кораблі у Чорному морі.