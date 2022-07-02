Це міг бути "дружній вогонь", – Братчук про ворожий обстріл фосфорними бомбами Зміїного

Напередодні російські військові атакували острів Зміїний фосфорними бомбами. Зі слів речника глави Одеської ОВА Сергія Братчука, це міг бути черговий "дружній вогонь".

Це він заявив під час телемарафону. Сергій Братчук додав, що російські військові можуть допомагати ЗСУ звільняти тимчасово окуповані території, передає 24 канал.

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Зміїний перебуває під повним контролем ЗСУ

Передовсім речник глави Одеської ОВА зауважив, що наші військові повністю контролюють острів Зміїний. Це ЗСУ роблять за допомогою засобів вогневого ураження.

Водночас слід розуміти, що в Чорному морі все ще перебуває угруповання російського флоту. Правда, воно побоюється підходити до берегів Україні. І на це є логічне пояснення, адже затоплений крейсер "Москва" – наочний приклад того, що ворогу не варто підступати надто близько.

Наразі відомо, що у морі перебувають два ракетоносії. Для їхнього підсилення ворог пригнав три великі десантні судна. Водночас в ОВА не спостерігають спроб ворога десантуватись на острів. Мовляв, намагання висадитись на Зміїний з Чорного моря може стати причиною потрапляння у "мертве".

Окупанти могли знищити те, що залишилось

Сергій Братчук не виключає, що російські військові обстріляли острів Зміїний не просто так. Атака фосфорними бомбами могла здійснюватись ворогом для того, щоб знищити те, що він залишив під час своєї втечі.

Я це не виключаю, адже так званий "дружній вогонь" напередодні на Південному напрямку ворог продемонстрував. Знаємо, що влучили у свій командно-спостережний пункт на Херсонщині. Як кажуть, туди їм і дорога,

– підкреслив Братчук.

Сергій Братчук не проти того, щоб ворог допомагав нашій країні власноруч. Мовляв, таким чином він прискорить шлях до визволення з-під окупації Херсонщини й інших регіонів нашої держави.

Нагадаємо, що про скидання фосфорної бомби на острів Зміїний повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він підкреслив, що у Кремлі не дотримуються своїх слів. Адже це явно не демонстрація того самого "жесту доброї волі", про який окупанти говорили раніше.

Атакували Зміїний вороги з допомогою двох літаків Су-30. Їх підняли з аеродрому Бельбек, що на тимчасово окупованому півострові Крим. Окупанти завдали по острову, який вони буцімто звільнили, два удари.

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