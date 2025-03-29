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24 Канал Новини України Госпіталь у Харкові оговтується після атаки: постраждали пацієнти й персонал, пошкоджено корпуси
30 березня, 22:11
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Госпіталь у Харкові оговтується після атаки: постраждали пацієнти й персонал, пошкоджено корпуси

Софія Рожик
Основні тези
  • 29 березня російський дрон "Шахед" вдарив по військовому госпіталю в Харкові, постраждали пацієнти і персонал, пошкоджено корпуси.
  • Госпіталь продовжує надавати медичну допомогу, незважаючи на пошкодження від вибухової хвилі.

Росіяни увечері 29 березня вдарили по військовому госпіталю у Харкові "Шахедом". Унаслідок атаки постраждали пацієнти й персонал.

Також пошкоджено корпуси закладу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис шпиталю у Харкові.

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Госпіталь у Харкові обстрілюють не вперше

У госпіталі наголосили, що Росія вкотре використала летальну зброю проти лікувального закладу. 

В черговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму, 
– заявив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун.

У медзакладі повідомили, що унаслідок нічного влучання БпЛА постраждали пацієнти та персонал. Пошкоджень зазнали декілька корпусів.

"Але нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції. Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину", – додали у госпіталі.

Там також зауважили, що не оголошують збір коштів на відновлення закладу та сподіваються впоратися власними силами.