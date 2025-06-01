Горіли будинки, магазини й автівки: моторошні кадри наслідків нічної атаки на Харків
- Вночі 12 червня російські окупанти атакували Харків безпілотниками.
- Пожежі спалахнули в декількох районах міста. Там горіли будинки, магазини й авто.
Російські окупанти не припиняють терор Харкова. Вночі 12 червня ворожі сили вкотре вдарили по місту.
Внаслідок дій російської армії зафіксовано чимало пожеж. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС, де показали кадри наслідків атаки по місту.
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Атака по Харкову
Вночі 12 червня Харків вкотре опинився під ворожою атакою БпЛА. Внаслідок ударів противника постраждали люди. Також в місті зафіксовано пожежі.
Пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста — горіли будинки, магазини, авто,
– ідеться в повідомленні.
Станом на 7:17 в ДСНС вказали, що відомо про 14 постраждалих, серед яких 4 дитини.
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Наразі на місці працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники.
"Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку", – додали в ДСНС.
Там також оприлюднили кадри наслідків атаки ворога.
Наслідки атаки по Харкову / Фото ДСНС