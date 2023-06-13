Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова: є прильоти
Джерело:Ігор Терехов
Вночі 13 червня російські терористи вкотре атакували Україну. Зокрема, вдарили БпЛА "Шахед" по Харкову. На жаль, є влучання.
Росіяни здійснили атаку БпЛА "Шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова. Інформація про постраждалих уточнюється.
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У Харкові є влучання
Попередньо, в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа,
– повідомив міський голова.
Ігор Терехов зазначив, що на місцях прильотів працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.
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Російські терористи влучили в багатоповерхівку в Кривому Розі
- О 03:26 13 травня керівник районної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в місті вибухи.
- Згодом він розповів про моторошні наслідки. Зокрема, зазначив: "Кривий Ріг. "Високоточні" потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно, є люди під завалами. Повна інформація буде після ліквідації".
- Вілкул додав, що на місці працюють усі необхідні служби, закінчують гасити пожежу. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань будуть уточнювати.