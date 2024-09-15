Росіяни двічі обстріляли Харків: що відомо про наслідки атаки

У ніч на 15 вересня росіяни кілька разів атакували місто Харків. Перша атака відбулася ще з вечора минулого дня, а друга – вже за північ.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів деталі російського терору. Він повідомив про влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.

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Атака на Харків

Як розповів Синєгубов, 15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки.

Незадовго до цього, а саме 14 вересня о 23:20 Росія випустила два КАБи. Внаслідок влучання виникла пожежа у нежитловому приміщені – будівлі навчального закладу. Також горіла трава у Київському районі.

На щастя, обійшлося без постраждалих чи загиблих.

"Дякуємо всім екстреним службам, які ліквідовували наслідки влучань", – писав Олег Синєгубов.

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До слова, Денис Шмигаль днями повідомив, що Росія знищила всі ТЕЦ, що постачали тепло місту Харків. Саме тому у місто звозять невеликі мобільні котельні, на 1 мегават, які встановлює місцева влада.