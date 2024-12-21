Це справа секунд, я дивом вижила, – харків'янка про моторошний удар росіян по багатоповерхівці

Російські окупанти вкотре атакували Харків ввечері 20 грудня. Спочатку ворог вдарив по багатоповерхівці у Салтівському районі. Згодом – влучання зафіксували у Київському районі. Є постраждалі.

У дев'ятиповерховому житловому будинку на Салтівці "Шахед" влучив між першим і другим поверхом. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко зауважила, що там повністю вивалилися плити.

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Ворог атакував Харків

Анна Черненко розповіла, що квартири дуже постраждали. Місцеві розповідали, що у момент удару людей не було у квартирах. Наслідки дуже серйозні. Частина будинку відключена від комунікацій. Триває робота спочатку перевірки конструкції, далі – повернення життя у це житло.

Шестеро людей були поранені. 11-річну дівчинку посікло склом, але, на щастя, поранення легке, її не госпіталізували. Але одна з найстарших постраждалих досі в лікарні, за нею приглядають лікарі.

На другому поверсі вікно забите фанерою. Одне вікно вилетіло. Я дивом лишилася жива. Тому якби я перебувала на кухні або біля вікна, мене б сильно. Я почула звук, схожий на мотоцикл. Відразу полетіло скло, я лежала на ліжку. Це була секундна справа. Я вискочила в коридор, подзвонила сину та почала збиратись,

– поділилась мешканка будинку.

Ворог вдарив по Салтівському району о 21:40. А вже за дві години була атака безпілотниками по Київському району, по приватному сектору. За даними ДСНС, біля будинків стався вибух. Звідти врятували двох людей. Місцеві говорять, що швидко прибули всі екстрені служби та допомагали людям вже з перших годин. Загалом було пошкоджено 20 будинків.

Комунальні служби, обленерго, газовики почали лагодити будинки, комунікації. Бо тут через приліт також постраждав газогін. Тому довелося відключати від газопостачання певну частину вулиці.

У постраждалих немає серйозних поранень. Дві жінки старшого віку дуже сильно перелякалися, мають гостру реакцію на стрес. Пані Олена розповіла, що на її доньку з інвалідністю першої групи посипалося скло. Сама дівчина втекти від безпілотника не могла, мама почала їй допомагати.

"Звісно, ми сильно злякалися. Насамперед донька чула, як це було, що воно спочатку гуділо потихеньку, і чутно було, як знижується. А потім як блиснуло щось червоним, був великий вибух. Вона якраз сиділа, і в вікно посипалось", – зазначила вона.

Також між цими двома прильотами дронів був удар по Солоницівці Харківського району. Там вдарили по цивільному підприємству. "Шахед" влучив у дах. Але, на щастя, теж без серйозних поранених, без постраждалих.