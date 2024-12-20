Російський удар по Харкову: "Шахед" зруйнував квартири, є поранені

Росія ввечері 20 грудня атакувала Харків дронами-камікадзе. Один "Шахед" влучив у перший поверх житлового будинку.

Відомо про пораненого підлітка, зазначив мер Харкова Ігор Терехов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".

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Що відомо про атаку на Харків дронами 20 грудня

Унаслідок атаки безпілотника "Шахед" у Харкові зруйновано кілька квартир житлового будинку. Ворожий дрон влучив у перший поверх.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що серед постраждалих є дівчинка-підліток 12-ти років.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, повідомив, що на момент 23:31 20 грудня відомо про шістьох постраждалих. П'ять з них – з гострими реакціями на стрес.

Вибух пошкодив ключові комунікації: теплопостачання, водопостачання та енергомережу. Наразі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням інфраструктури.

Коментар Терехова за наслідками російської атаки

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Нагадаємо, Росія влучила дроном-камікадзе по житловій будівлі у Харкові. Внаслідок цього спалахнула пожежа.