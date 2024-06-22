Не тільки у будинок: мер Харкова сказав, куди влучили ще три російські КАБи

Вдень російські війська обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами. Ворог вдарив по місту 4 КАБами.

Одна з бомб влучила у житловий будинок, вбивши і поранивши понад 20 десятків харків'ян. Мер міста Ігор Терехов розповів, куди влучили інші три КАБи.

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Кількість жертв обстрілу Харкова зросла

За словами міського голови, три бомби поцілили в іншому районі у виробниче підприємство. Через удари по підприємству загинула одна людина, троє – дістали поранень.

Враховуючи, що внаслідок атаки на житлову будівлю загинуло двоє людей, а 21 людина поранена, підсумовуємо, що станом на 17:00 – 3 жертви і 24 постраждалих у Харкові.

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість поранених зросла до 25. 16 людей госпіталізовані, двоє з них – діти. Четверо – у важкому стані.

Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Тим часом у МВА повідомили про 29 поранених.

Наслідки удару по Харкову / Фото ДСНС