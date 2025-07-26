Харків цілу ніч атакували КАБи, ракети та БпЛА: що відомо про наслідки

Масованого комбінованого удару ворога зазнав Харків уночі 26 липня. Є перша інформація про наслідки атаки.

Про них розповіли міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

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Що відомо про наслідки масованої атаки на Харків уночі 26 липня?

Повітряна тривога у Харківській області триває з 19:58 минулого дня, 25 липня. У самому Харкові – з 21:53.

Особливо сильною атака російської армії на Харків та область стала уночі 26 липня. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, станом на 03:30 регіон майже безперервно перебував під повітряними ударами ворога три години.

Окупанти били ракетами, авіабомбами та дронами.

Попередньо, було 15 ударів безпілотниками. Головно мовилося про Київський район Харкова.

Також 4 удари керованими авіабомбами та 2 удари балістичними ракетами.

Відомо про пошкодження цивільного підприємства, що не працювало, а також котельні. Є поранені.

Також ракетою та 10 БпЛА ворог вдарив по місту Зміїв Чугуївського району. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа, є постраждалі.

Такої самої потужної атаки одночасно з Харковом зазнав і Дніпро та розташоване поруч місто Кам'янське. Там спалахнула масштабна пожежа після ракетного удару.

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