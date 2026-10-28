Росія атакувала Харків, спалахнула пожежа: є жертва та постраждалі
Росія не припиняє терор України. Вдень 28 жовтня гучно було у Харкові.
Про деталі розповів міський голова Ігор Терехов.
Що відомо про атаку на Харків
О 12:54 стало відомо, що Росія вдарила бойовим дроном по Основ'янському району.
На місці влучання виникла пожежа.
На жаль, є інформація про одного загиблого, а також – двох постраждалих.
Бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці обстрілу.
Зверніть увагу, що повітряний терор триває майже безперервно. Про рух ворожих ударних дронів читайте в хронології 24 Каналу.
Нагадаємо, що напередодні увечері росіяни вдарили по житловому будинку в Харкові. Серед постраждалих – 4-річний хлопчик.
Унаслідок ворожої атаки масштабна пожежа охопила площу у 2500 квадратних метрів. Вогонь поширився на багатоквартирний та приватні житлові будинки, а також на господарчу споруду та виробничу будівлю Пошкоджено багатоповерхівку, гаражі та автівки.