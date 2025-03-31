По Харкову росіяни били "Геранню-2": ДСНС показала пекельні кадри після прильотів

Вночі та зранку 31 березня російські війська завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову. На місці ударів спалахнули масштабні пожежі, також є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та Харківську обласну прокуратуру.

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Які наслідки нічної атаки на Харків

За словами спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, з 2:00 до 6:00 росіяни завдали 6 ударів по промисловій зоні в Київському районі міста.

Влучання по складським приміщенням та типографії. Внаслідок вибухів відбулася пожежа площею в декілька тисяч квадратних метрів,

– повідомив він.

Чубенко додав, що внаслідок удару тілесні ушкодження отримали троє чоловіків від 50 до 60 років – це співробітники підприємства, які перебували на території. До того ж внаслідок ударів було пошкоджено скління в трьох багатоквартирних будинках та дитячому садку.

За попередньою інформацією, для удару ворог використав БпЛА "Герань-2".

Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу / Фото: ДСНС Харківщини

В ДСНС повідомили, що наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, до якої залучені 68 рятувальників та 19 одиниць техніки. Також на місці працюють кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС.

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Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області. Також ворог застосував 131 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.