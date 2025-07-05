Росіяни тероризували Харківщину: понад 10 постраждалих, серед них діти

Ворог атакував 6 населених пунктів Харківської області. Унаслідок російського обстрілу постраждали 15 осіб, 1 людина загинула, пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

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Удари по Харківщині

Синєгубов підкреслив, що внаслідок російської атаки 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них 2 дітей. Він пояснив, які види озброєння використав ворог для терору українського населення:

12 некерованих авіаційних ракет;

1 ракета Х-38;

6 КАБ;

25 БпЛА типу "Шахед";

9 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА (тип встановлюється).

У місті Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у місті Куп'янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки,

– розповів голова ОДА.

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Олег Синєгубов розповів про пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, школу, 2 приватні будинки, магазин,

у Чугуївському районі пошкоджено гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти, недіючу будівлю.

Рятувальники зазначили, що ліквідували масштабну пожежу на одному з об'єктів Чугуєва. За іншою адресою БпЛА влучив у недіючу будівлю – вогнеборці приборкали полум'я.

До ліквідації наслідків у Чугуєві залучалися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг.