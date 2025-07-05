Росіяни тероризували Харківщину: понад 10 постраждалих, серед них діти
- Російські обстріли на Харківщині вразили 6 населених пунктів, загинула 1 людина, 15 постраждали, серед них 2 дітей.
- Для атаки використовувалися різні види озброєння, включаючи некеровані ракети, ракету Х-38, КАБ, та дрони типу "Шахед" і "Герань-2".
- У Чугуєві постраждали 11 осіб, серед них двоє дітей; у Куп'янську загинула 55-річна жінка, постраждали ще четверо дорослих.
Ворог атакував 6 населених пунктів Харківської області. Унаслідок російського обстрілу постраждали 15 осіб, 1 людина загинула, пошкоджені будинки та автомобілі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
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Удари по Харківщині
Синєгубов підкреслив, що внаслідок російської атаки 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них 2 дітей. Він пояснив, які види озброєння використав ворог для терору українського населення:
- 12 некерованих авіаційних ракет;
- 1 ракета Х-38;
- 6 КАБ;
- 25 БпЛА типу "Шахед";
- 9 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
У місті Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у місті Куп'янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки,
– розповів голова ОДА.
Наслідки російського терору: дивіться фото ДСНС Харківщини
Олег Синєгубов розповів про пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, школу, 2 приватні будинки, магазин,
- у Чугуївському районі пошкоджено гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти, недіючу будівлю.
Рятувальники зазначили, що ліквідували масштабну пожежу на одному з об'єктів Чугуєва. За іншою адресою БпЛА влучив у недіючу будівлю – вогнеборці приборкали полум'я.
До ліквідації наслідків у Чугуєві залучалися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг.