Удар по Харкову повністю знищив підприємство батька Дані Дідіка

7 червня Росія здійснила кобміновану атаку на Харків, яку назвали найпотужнішою за весь час повномасштабної війни. Ворожий обстріл завдав величезних руйнувань соціальне підприємство Андрія Дідіка.

Сумну новину чоловік повідомив у пості в Facebook. "На сьогодні підприємство "Ніка" Товариства Інвалідів "Шанс" призупинило роботу, бо фактично робочого місця не існує", – написав він, передає 24 Канал.

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"Усі в розпачі"

Андрій Дідік розповів, що останні 27 років підприємство займалося виробництвом різноманітних горіхів, насіння, сухофруктів.

У ніч на 7 червня Росія ракетами і "Шахедами" повністю знищила виробничу будівлю, обладнання, сировину… Все,

– йдеться у дописі.

Переважна більшість працівників – це люди з інвалідністю. Вони тут не просто отримували зарплатню, а "в прямому розумінні жили цим виробництвом". "Наразі всі співробітники в розпачі. Життя поставлене на паузу. Ми намагаємося зрозуміти, що робити далі", – написав Дідік.

Станом на 18:00 8 червня пожежу на підприємстві досі гасили. Чоловік підсумував, що з нуля самотужки відновити виробництво вони не зможуть.

Наслідки удару / Фото Facebook Андрія Дідіка

Нагадаємо, що Андрій Дідік – батько Дані Дідіка, 15-річного школяра, який помер у лікарні внаслідок поранень, отриманих під час теракту біля Палацу спорту у Харкові 22 лютого 2015 року. Тоді під час мирної проукраїнської ходи вибухнула закладена у сніг міна МОН-100.