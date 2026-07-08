Росія вдарила по Харкову: є жертва та багато поранених

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста та села. Ворог цинічно вдарив по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Які наслідки російського удару по Харкову?

О 08:59 Терехов повідомив про влучання ворожого БпЛА по АЗС у Київському районі. Внаслідок удару на місці виникла масштабна пожежа.

Згодом окупанти атакували Немишлянський район. Ворог завдав ракетного удару по місту. Станом на 10:05 відомо про 19 поранених через російські удари. На жаль, дві людини загинули.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки поранень зазнали четверо дітей.

Також внаслідок ударів ворога у будинку частково зруйновано п'ятий поверх, а поряд пошкоджено 2 автомобілі. В іншому місці влучання загорілася господарча споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Що ще відомо про атаки окупантів по Харкову?

У Харкові вранці 6 липня зафіксували влучання російського ударного безпілотника в Київському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що фахівці почали встановлювати усі обставини атаки та оцінювати її наслідки.

Російські війська продовжують атакувати Харків безпілотниками. 5 липня ворожий дрон типу "Молнія" завдав удару по автозаправній станції в Індустріальному районі міста.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу на місці.