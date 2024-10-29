Зеленський відреагував на обстріли Харкова та Кривогу Рогу

Російські окупанти не припиняють атак на українські міста. Пізно ввечері 28 жовтня загарбники вдарили по Харкову та Кривому Рогу.

На атаку ворога відреагував Володимир Зеленський. Президент показав моторошні кадри наслідків ударів по українських містах.

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Росія атакувала Харків та Кривий Ріг

Зеленський зазначив, що російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові – одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

У Кривому Розі ворожа ракета влучила в житловий будинок. Це спричинило пожежу. Також президент зазначив, що багато інших українських міст та громад зазнають обстрілів цього вечора.

Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним додає йому впевненості. Кожна люб’язна усмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук. Замість того, щоб загравати з ним, ми повинні примусити його до миру через нашу колективну рішучість,

– підкреслив лідер України.

За словами президента, умиротворення ніколи не приносить миру – воно лише розпалює апетит агресора. "Натомість ми повинні ізолювати агресора й посилювати тиск на нього, поки він не припинить терор. Дотримання спільних принципів рятує людські життя та культурну спадщину. Нехтування ними несе смерть і руйнування", – резюмував Зеленський.

Ворог завдав ударів по Харкову та Кривому Рогу / Фото Володимира Зеленського