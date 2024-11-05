Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені: які наслідки нічної атаки на Харків

Вночі 5 листопада росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. На жаль, атака ворога не минулася без наслідків для міста та місцевих.

Відомо, що внаслідок обстрілу КАБами є руйнування та пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

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Що відомо про атаку на Харків

Близько опівночі росіяни завдали удару по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок цього є пошкодження у житлових будинках. Під ворожим обстрілом опинилися щонайменше два райони міста.

У Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки, у них різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес.

У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає,

– йдеться у повідомленні Терехова.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, вночі, за даним моніторингових ресурсів, на місто летіли щонайменше 3 КАБи. В місцевих телеграм-каналах зазначали, що в місті прогриміло близько 6 вибухів.