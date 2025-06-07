Масований удар по Харкову: у МВС розповіли про жертв і поранену дитину

Росія завдала чергового удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Унаслідок цього загинули 3 людини, ще 22 особи отримали поранення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Він розповів деталі, відомі про жертв внаслідок атаки.

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Що відомо про жертв та поранених

За словами Клименка, один із загиблих – 32-річний чоловік. Ще два тіла потребують ідентифікації. За попередньою інформацією, це жінки 59 та 86 років. Остаточну відповідь дасть експертиза, наразі криміналісти поліції вже відібрали біоматеріал.

Крім того, загалом внаслідок атаки поранено 22 людини. Серед них – 14-річна дівчинка та немовля, якому лише півтора місяця. Також серед постраждалих є рятувальник, який отримав травму під час ліквідації наслідків обстрілу.

З перших хвилин на місцях рятувальники, поліцейські, медики. Працюють безперервно. ДСНС розгорнула оперативний штаб. Тривають аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях. Психологи допомагають постраждалим пережити шок і страх,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, місто фактично всю ніч перебувало під потужною масованою атакою Росії. В місті пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 2 автомобілі, адмінбудівля й будівля дитячої музичної школи.