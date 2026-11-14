Влучання у Немишлянському районі: Росія атакувала Харків реактивним дроном

Російські війська вдень 14 листопада завдали удару по Харкову реактивним бойовим безпілотником. Ворожа зброя поцілила по Немишлянському району міста, на місці влучання пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Про черговий ворожий обстріл повідомив мер міста Ігор Терехов.

Що відомо про удар по місту

Повітряну тривогу у місті Харків оголосили орієнтовно о 15:01. О 15:29 мер міста повідомив про удар реактивним бойовим дроном по Немишлянському району.

Екстрені та профільні служби розпочали обстеження місця прильоту в Немишлянському районі для фіксації наслідків атаки.

На місці влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

О 15:38, Терехов уточнив що влучання було на території медичного закладу Харківської міської ради.

Додамо, у суботу, 14 листопада, російські війська також атакували балістичними ракетами Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок удару поранення дістали троє людей, серед них – 7-річний хлопчик. Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.