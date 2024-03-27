Атака на Харків: ворог вперше з 2022 року вдарив по місту авіабомбами

Вдень 27 березня ворог завдав удару по Харкову. Вперше з 2022 року для атаки по місту ворог використав керовані боєприпаси великого калібру.

Повітряні Сили о 15:46 попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині. Вже за кілька хвилин у Харкові чули потужний вибух.

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Деталі удару по Харкову

Для атаки на Харків 27 березня ворог вперше за довгий час використав авіабомби. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що останнє такий інцидент було зафіксовано у 2022 році.

Ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти – перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків,

– розповів Болвінов.

Він додав, що авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Болвінов закликав харків'ян не ігнорувати повітряну тривогу, адже нині росіяни застосовують важче озброєння по місту. Начальник ГУНП закликав також зважати на загрози повторних ударів.

Цього разу ворог вдарив по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки – йдеться про Шевченківський район. Станом на 16:58 відомо про 16 постраждалих, а також одного загиблого. У момент удару він перебував на вулиці, біля будинку. На місці працюють рятувальники, інформація про постраждалих може оновлюватися.