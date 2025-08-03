Росіяни завдали масованого удару по Харківщині: горіли приватні будинки, є постраждалі
- У ніч на 3 серпня російські війська атакували Харківщину ударними БпЛА, в результаті чого у Чугуєві горіли приватні будинки, а в Балаклії постраждали 3 людини.
- У Балаклії були зафіксовані удари на 2 локаціях, де горіли 8 приватних будинків і суха трава; рятувальники врятували 4 людей, включаючи дитину, але були пошкоджені 2 пожежних автомобіля.
Російські війська продовжують завдавати терористичних ударів по мирних містах України. У ніч на 3 серпня Росія масовано атакувала Харківщину ударними БпЛА.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Які наслідки російської атаки на Харківщину?
У ніч на 3 серпня росіяни здійснили масовано атаку уданими БпЛА на Харківщину. У Чугуєві за різними адресами горіли приватна господарча споруда та конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Внаслідок ворожої атаки постраждали 3 людини.
Також ворог атакував дронами місто Балаклія. Удари зафіксовані на 2 локаціях.
На першій горіли 8 приватних будинків на загальній площі 1 000 метрів квадратних та суха трава на площі 1 500 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям рятувальникам вдалось врятувати 4 людей, зокрема дитину,
– йдеться у повідомленні.
Наслідки російської атаки на Харківщині / Фото ДСНС
Крім того, внаслідок повторно обстрілу ворог пошкодив 2 пожежних автомобіля. На щастя, рятувальники не постраждали.
Нагадаємо, що Росія у ніч на 3 серпня випустила по Україні 76 БпЛА різних типів та 7 ракет. Силам ППО вдалося нейтралізувати 61 повітряну ціль.