Після ударів по Запоріжжю та Харкову МВС звернулося до цивільних з важливим проханням

Російські військові 5 квітня кілька разів атакували Запоріжжя та Харків. На жаль, є загиблі та постраждалі. Після ударів по містах у МВС звернулися до українців з важливим проханням.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, росіяни атакували 5 квітня Запоріжжя та Харків. Він звернув увагу на те, що удари були вдень, коли на вулицях було багато людей, багато дітей.

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У МВС звернулися до українців

Ігор Клименко зауважив, що МВС регулярно ініціює перегляд Інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед своїх працівників. Водночас він звернувся до мирних мешканців.

Вкотре закликаємо цивільних: під час повітряної тривоги обов'язково необхідно перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліцейських чи місцевої влади. Жодна термінова справа не вартує здоров'я чи життя,

– наголосив він.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що російські військові по Харкову, за попередньою інформацією, вдарили керованими авіабомбами, а по Запоріжжю – ракетами. Він підкреслив, що понад 20 людей постраждали, зокрема, щонайменше одна дитина. Відомо також про загиблих.

Ігор Клименко додав, що у Запоріжжі серед потерпілих – двоє журналістів українських ЗМІ. Вони потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці ракетного удару.

Ворог цинічно завдає повторних ударів саме тоді, коли приїжджають поліцейські, рятувальники, медики, журналісти. Тоді, коли наші підрозділи намагаються врятувати потерпілих,

– зазначив Ігор Клименко.

Росіяни завдають підступних ударів

Звернімо увагу на те, що останнім часом російські військові завдають підступних і цинічних ударів. Вони б'ють в одні і ті ж місця з різницею у кілька десятків хвилин. Внаслідок цього страждають і гинуть ті, хто приїхав ліквідовувати наслідки атак.

Так сталося у Харкові, коли місто атакували "Шахеди". На місце влучання приїхали рятувальники, щоб ліквідувати наслідки удару дроном-камікадзе. Коли вони виконували свою роботу, в те ж місце прилетів ще один БпЛА. На жаль, тоді загинули троє рятувальників.

Тому надзвичайно важливо не ігнорувати повітряну тривогу. Ба більше, в укритті варто перебувати доти, поки не буде оголошення про відбій. Цей алгоритм дій може вберегти вам здоров'я та навіть життя.