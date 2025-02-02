Росія завдала потужних авіаударів по центру Херсона: людей дістають з-під завалів
- Росія завдала авіаудару по центру Херсона, серйозно постраждала житлова зона, троє людей постраждали, серед них дві жінки з важкими травмами.
- Окрім цього, росіяни атакували маршрутку, скинувши вибухівку з дрона, внаслідок чого постраждали п’ятеро цивільних, включаючи двох дітей.
- Рятувальники працюють над порятунком людей з-під завалів.
У неділю, 2 лютого, росіяни атакували Херсон з авіації. Є інформація про суттєві руйнування, постраждали люди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
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Що відомо про нинішню атаку на Херсон
Так, приблизно о 16:20 росіяни завдали авіаудару по центральній частину Херсона. Ворог атакував житлову забудову, знищено багато цивільного майна. Наразі відомо про трьох постраждалих містян.
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У 40-річної жінки, яка в момент прильоту авіабомби була на вулиці, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення спини. Наразі вона у лікарні.
У 46-річної жінки, яка опинилася під завалами будинку, діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкові травми, уламкове поранення черевної порожнини. Медики оцінюють її стан як важкий, вона також у лікарні.
Роман Мрочко о 18:00 зазначив, що рятувальники працюють над тим, аби дістати з-під завалів ще одну людину.
Окрім цього, близько 15:30 росіяни атакували маршрутку у Херсоні. Ворог скинув з дрона вибухівку, внаслідок чого постраждали п’ятеро цивільних, серед яких двоє дітей – 12-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.