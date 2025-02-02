Росія завдала потужних авіаударів по центру Херсона: людей дістають з-під завалів

У неділю, 2 лютого, росіяни атакували Херсон з авіації. Є інформація про суттєві руйнування, постраждали люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Дивіться також 90 днів невизначеності: чому важливо підтримувати український громадський сектор і як це зробити

Що відомо про нинішню атаку на Херсон

Так, приблизно о 16:20 росіяни завдали авіаудару по центральній частину Херсона. Ворог атакував житлову забудову, знищено багато цивільного майна. Наразі відомо про трьох постраждалих містян.

Наслідки авіаудару по Херсону сьогодні: дивіться відео

У 40-річної жінки, яка в момент прильоту авіабомби була на вулиці, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення спини. Наразі вона у лікарні.

У 46-річної жінки, яка опинилася під завалами будинку, діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкові травми, уламкове поранення черевної порожнини. Медики оцінюють її стан як важкий, вона також у лікарні.

Роман Мрочко о 18:00 зазначив, що рятувальники працюють над тим, аби дістати з-під завалів ще одну людину.

Окрім цього, близько 15:30 росіяни атакували маршрутку у Херсоні. Ворог скинув з дрона вибухівку, внаслідок чого постраждали п’ятеро цивільних, серед яких двоє дітей – 12-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.