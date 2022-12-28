На момент атаки всередині було 5 породіль: що тепер буде з єдиним пологовим у Херсоні

Російські військові напередодні атакували пологове відділення у Херсоні. Відомо, що це була єдина установа у місті, де з'являлися на світ маленькі українці. Розповідаємо далі, що з нею буде.

Під час телемарафону секретар Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова поділилася деталями. Вона зазначила, що, на щастя, жодна з породіль не постраждала внаслідок атаки 27 грудня.

Читайте також "Пряме влучання": журналіст показав відео з пологового у Херсоні, який обстріляли росіяни

Що буде з пологовим відділенням

За словами Лугової, на момент влучання у пологовому перебувало п'ятеро породіль. Ба більше, того ж дня на світ з'явилося двоє немовлят, двоє нових мешканців Херсона. На щастя, усі життя вдалося зберегти. Що стосується породіль, то їх перевели в інше відділення.

Утім, слід розуміти, що цього разу ворог атакував єдиний пологовий будинок у місті. Мовиться про пологове відділення лікарні Тропіних. Що стосується самих наслідків влучання, то вони середнього ступеня тяжкості.

Думаю, якщо зібратися силами й будівельними матеріалами, то його вдасться відновити упродовж певного періоду, кількох місяців,

– зауважила Лугова.

Водночас вона зазначила, що це не настільки вже й проста задача. Особливо, якщо враховувати, що Херсон перебуває під постійними обстрілами. Крім того, не варто забувати, що сунуть морози. Тож наразі говорити про відбудову пологового складно. Це щонайменше небезпечно.

Окупанти продовжують обстріли

Як зазначила Лугова, цієї ночі теж було неспокійно. За її словами, звуки обстрілів лунали у районах Острова, Антонівки, Дніпровського району. Відомо, що внаслідок атак палали будинки. Зафіксовано влучання у приватний сектор.

Загалом у Херсоні налічується 708 понищених або зруйнованих окупантами будинків. Половина з них – приватного сектору, а друга – багатоквартирні. Також зруйновані 33 об'єкти інфраструктури та 41 заклад освіти.

Усе це вкотре доводить той факт, що росіяни воюють з цивільним населенням. Вони навмисне атакують мирних мешканців, щоб помститися за свої провали на полі бою. Адже там наші військові дають ворогові добряче понюхати пороху.

Що відомо про атаку пологового