Пряме влучання в авто: росіяни завдали удару, коли бригада лагодила газопостачання на Херсонщині
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Російській окупаційні війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області. Це сталося в момент, коли бригада лагодила газопостачання.
Армія РФ обстріляла ремонтну бригаду газової служби
Відбулося пряме влучання в авто. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
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В момент атаки ремонтна бригада лагодила газопостачання в населеному пункті. Їх машина потрапила прямо під ворожий вогонь – зафіксоване пряме попадання ворожого снаряду.
Ось в таких умовах працюють наші ремонтні служби. Дякую всім нашим фахівцям, які в цих надскладних умовах працюють цілодобово,
– зазначив Тимошенко.
На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Пряме влучання в авто ремонтної бригади: дивіться відео
Окупанти обстріляли Херсонську ОВА 14 грудня: що відомо
- Ранок 14 грудня почався для херсонців не з кави, а з ворожих обстрілів. Окупанти поцілили у центр міста, де розташована головна адмінбудівля.
- Приблизно об 11 ранку росіяни влучили у будівлю Херсонської ОВА з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок цього, було пошкоджено 2 поверхи.
- Згодом з'явилися кадри з місця подій. На фото та відео видно, що у будівлі все потрощене й засипане уламками.
- Через обстріли обласна військова адміністрація Херсонщини повідомила про тимчасове припинення теплопостачання в мікрорайоні Корабел. Тому мешканців мікрорайону просять евакуюватися.
- Унаслідок атаки також 1 людина постраждала – методиста місцевої гімназії, який потрапив під обстріл, контузило. Зараз він у лікарні.