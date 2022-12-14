Пряме влучання в авто: росіяни завдали удару, коли бригада лагодила газопостачання на Херсонщині

Російській окупаційні війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області. Це сталося в момент, коли бригада лагодила газопостачання.

Армія РФ обстріляла ремонтну бригаду газової служби

Відбулося пряме влучання в авто. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Головне Ранкова атака на Київ і потужні втрати росіян на Запоріжжі: хронологія 294 дня війни

В момент атаки ремонтна бригада лагодила газопостачання в населеному пункті. Їх машина потрапила прямо під ворожий вогонь – зафіксоване пряме попадання ворожого снаряду.

Ось в таких умовах працюють наші ремонтні служби. Дякую всім нашим фахівцям, які в цих надскладних умовах працюють цілодобово,

– зазначив Тимошенко.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Пряме влучання в авто ремонтної бригади: дивіться відео

Окупанти обстріляли Херсонську ОВА 14 грудня: що відомо