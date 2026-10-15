Росія атакувала Кам'янець-Подільський: виникла пожежа на підприємстві

Росія протягом минулої доби вкотре атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками. На жаль, горіло підприємство в одному із районів.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Що відомо про атаку

Оборонці неба за минулу добу збили або подавили 10 цілей в області, однак у Кам'янець-Подільському районі спалахнуло підприємство.

Займання оперативно ліквідували місцеві рятувальники.

Наразі інформація про загиблих чи травмованих громадян до адміністрації не надходила.

Дякую силам ППО за захист області,

– написав Тюрін.

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Нагадаємо, що ніч на 15 жовтня була неспокійною й в інших областях. Зокрема, Рівне пережило кілька хвиль російських атак. Пошкоджені житлові будинки, у місті не було світла, а по області – частково досі.

Також Росія атакувала Тернопільщину. Під прицілом окупантів опинився Чортківський район. Було влучання у підприємство, є 5 постраждалих.