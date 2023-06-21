Нічна атака на Хмельниччину: в ОВА розповіли, куди впали уламки "Шахедів"

У ніч проти 21 червня окупанти намагалися атакувати Хмельницьку область. Однак наші сили ППО змогли знищити 6 дронів-камікадзе.

На жаль, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Деталі розповіли у Хмельницькій ОВА.

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Там зазначили, що на місці падіння уламків працюють усі відповідні служби.

Постраждалих та загиблих немає. Підрозділи ДСНС ліквідували займання,

– додали у Хмельницькій ОВА.

Уламок іранського дрона впав на дах приватного будинку в одному з районів Хмельниччини. Там погоріло 80 квадратних метрів площі, побутова техніка, зимовий одяг.

Сталося це у гостьовому будинку. Відомо, що на час пожежі там нікого не було. Наразі власники будинку ліквідовують наслідки.

Нічна атака на Хмельниччину / Фото "Суспільне"

Що відомо про атаку на Хмельниччину

Приблизно о 3:40 в області оголосили повітряну тривогу. Уже близько 5 ранку очевидці почали повідомляти про звуки вибухів. Їх підтвердили в Хмельницькій ОВА, без уточнення будь-яких інших деталей.

Згодом командування Повітряних сил повідомило, що ворог для атаки Хмельниччини застосував 6 ударних дронів-камікадзе. Усі ворожі цілі було знищено. В останні місяці ворог значно частіше почав обстрілювати українські міста використовуючи для атак різні типи ракет і ударні дрони-камікадзе "Шахед".

До прикладу, вночі 20 червня російські терористи вкотре атакували нашу державу. Зокрема, вибухи прогриміли у Львові, Києві та Запоріжжі. Сили оборони збили майже всі – 30 "Шахедів". У Повітряних силах розповіли, що окупанти здійснювали пуски з північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 04:05. Згодом місцеві жителі почули гучні вибухи. Тривога тривала майже дві години.