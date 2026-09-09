Ворожа атака на Хмельницький: спалахнув один із ринків міста

Ворог продовжує атакувати українські міста ввечері 9 вересня. У Хмельницькому спалахнула пожежа на території одного з ринків.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Що відомо про атаку?

Близько 22:16 Хмельницький атакували безпілотники. Міський голова повідомив, що під ударом опинився один із міських ринків.

У місті працювали сили протиповітряної оборони. На місці надзвичайної події працюють підрозділи ДСНС та відповідні екстрені служби.

Інформацію щодо можливих постраждалих та обсягів завданих збитків наразі уточнюють.

Також вранці 9 вересня Росія атакувала Київ, поціливши у 24-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. Уламки після атаки впали на дитячий майданчик.