Другий удар по за дві доби: хусити знову вдарили по аеропорту Ер-Ріяда

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді зазнав повторного обстрілу у неділю, 11 жовтня. Внаслідок ударів є жертви та постраждалі. Це вже друга атака за останні два дні.

Як повідомляє BBC, військовий речник Саудівської Аравії повідомив про влучання снаряда в пасажирський термінал №4, що спричинило пожежу.

Напад на аеропорт та загроза нових ударів

Представник військової коаліції під проводом Саудівської Аравії генерал-майор Туркі аль-Малікі зазначив, що системи протиповітряної оборони змогли перехопити одну з ракет поблизу столиці, однак інший боєприпас дістався території аеропорту. Внаслідок удару одна людина загинула та 11 постраждали.

Відповідальність за серію обстрілів узяли на себе єменські хусити, попередивши авіакомпанії та пасажирів про небезпеку використання повітряного простору країни.

Військовий речник хуситів бригадний генерал Ях'я Сарі заявив про використання балістичних і крилатих ракет, а також безпілотників під час атак на Ер-Ріяд. Окрім столичного аеропорту, під удари потрапили нафтові об'єкти та аеропорт Даммам у східній частині Саудівської Аравії.

Представники угруповання наголосили, що продовжуватимуть ескалацію та вважають потенційними цілями всі саудівські аеропорти, за винятком розташованих у святих містах Мекка та Медина.

Унаслідок попереднього удару по Ер-Ріяду у суботу загинули 12 громадян кількох країн, серед яких четверо саудівців, двоє жителів Бангладеш, а також громадяни США, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану, Єгипту та Індії.

Президент США Дональд Трамп тоді заявив, що Вашингтон ухвалить рішення щодо можливих ударів у відповідь по хуситах. Засудження атак висловили також державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг припустив можливість надання додаткової підтримки Саудівській Аравії.