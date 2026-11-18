Уночі 18 листопада в Краснодарському краї лунали сильні вибухи. Попередньо, дрони атакували одразу два НПЗ в регіоні.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, під ударами могли опинитися Ільський та Афіпський НПЗ.

Які об'єкти у Краснодарському краї були атаковані?

Уночі у Краснодарському краї Росії лунали вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників Тамтешня влада закликала місцевих ховатися.

У мережі з'явилися кадри атаки дронів.

Атака дронів на Краснодарський край: дивіться відео

Небо здригається від вибухів: дивіться відео

Краснодарський край – у вогні: дивіться відео

Ільський НПЗ вкотре атакували дрони / Фото з мережі

Дим від пожежі на Ільському НПЗ / Фото з мережі

У Краснодарському краї палає черговий НПЗ / Фото з мережі

За даними моніторів, після атаки БпЛА на Ільському НПЗ спалахнула пожежа. Це один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії, здатний переробляти близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Розташування на півдні робить цей НПЗ особливо важливим для армії: звідси пальне найшвидше доставляють російським військам на фронті та в окупований Крим.

Ільський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак Сил оборони. Остання з них відбулася лише 16 листопада.

Пожежа на НПЗ: дивіться відео

Окрім Ільського НПЗ, цієї ночі зазнав атаки Афіпський нафтопереробний завод. Він теж кілька разів ставав мішенню для українських ударів.

Афіпський НПЗ – це одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєктна потужність становить 6,25 мільйона тонн нафти на рік.

Афіпський НПЗ був вкотре атакований: дивіться відео

Дим від одного із атакованих НПЗ: дивіться відео