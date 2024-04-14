У мережі показали уламки іранських ракет, що летіли на Ізраїль: масштаби вражають

У ніч проти 14 квітня Іран здійснив масовану ракетну та дронову атаку на Ізраїль. У мережу вже виклали низку світлин, на яких можна побачити уламки ракет, запущених на ізраїльтян.

Кадрами поділився як місцевий осінтер, так і інші видання. На світлинах можна побачити уламки ракет, які летіли на Ізраїль під час масованої атаки та могли завдати ще більшої шкоди.

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Запускали сотні повітряних цілей

За даними військових аналітиків, іранська хвиля зі 120 сучасних балістичних ракет була не лише символічною. Це була серйозна спроба подолати протиповітряну оборону Ізраїлю.

Водночас пишуть, що провал атаки Тегерана матиме значний психологічний вплив на значення ракетного стримування країни. А все тому, що раніше його лідери розкидалися погрозами, що їхні запаси "зрівняють з землею Тель-Авів і Хайфу".

Уламки збитих іранських ракет в Ізраїлі / Фото OSINTtechnical, R Digital

ЗМІ зазначають, що побутує думка про те, що удар – вивірена відповідь на бомбардування Ізраїлем сирійського консульства Ірану. За його результатами загинули семеро офіцерів. Але пишуть, що це навряд чи тягне на серйозну причину здійснювати такий удар у відповідь.

Кажуть, що відповідний висновок випливає з поступового нарощування атаки. Під час неї запустили також 170 дронів-камікадзе, здебільшого "Шахеди", якими росіяни активно б'ють по Україні.

Як каже Фабіан Гінц, експерт з іранських ракет, ця атака "абсолютно не символічний удар". Це була найбільша в історії комбінована атака дронів з балістичними ракетами на Близькому Сході.

Це була очевидна спроба придушити протиракетну і протиповітряну оборону Ізраїлю. Якщо ви подивитеся на використані цифри, то це був дуже потужний удар, оскільки потрібно дуже добре пошукати, щоб знайти інший, де було б запущено понад 100 балістичних ракет за дуже короткий проміжок часу,

– сказав аналітик аналітичного центру IISS.

Атака схожа на ті, які здійснює Росія