2 березня, 15:22
Попередження для українців в ОАЕ та Бахрейні: у МЗС зробили важливу заяву

Діана Подзігун
Основні тези
  • МЗС України закликає громадян, які перебувають в ОАЕ та Бахрейні, заповнити інформаційно-облікову форму для зв'язку з консульськими установами.
  • Посольство радить слідкувати за оновленнями безпекової ситуації на офіційних сайтах та в соцмережах.

Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході наразі багато громадян України опринились заблокованими в ОАЕ. Посольство України в Еміратах та Консульство в Дубаї закликають громадян заповнити інформаційно-облікову форму.

Про це повідомило посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах у Facebook.

Що робити громадянам України, які нині вимушено перебувають в ОАЕ?

У заяві МЗС наголошується, що усі громадяни України, які нині перебувають на території ОАЕ та Бахрейну повинні заповнити інформаційно-облікову форму, оскільки вона є основним засобом зв'язку із консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.

Там наголосили, що наразі усі телефонні лінії відомств перенавантажені, тож для зв'язку у разі виникнення питань треба заповнити форму.

Важливо! У МЗС додали лінк на інформаційно-облікову форму.

Водночас у посольстві закликали громадян регулярно слідкувати за оновленнями щодо поточної безпекової ситуації та рекомендацій на офіційному сайті та сторінках у Facebook та Instagram.

Що відомо про конфлікт на Близькому Сході?

  • Збройне протистояння США та Ізраїлю проти Ірану розпочалось 28 лютого.

  • Саме того дня Трамп віддав наказ здійснити масштабну повітряну атаку на Іран. Внаслідок численних та ефективних ударів було ліквідовано очільника іранського режиму Алі Хаменеї.

  • У відповідь Іран атакував військові бази США у країнах Близького Сходу, зокрема в Катарі, Бахрейні, Кувейті та ОАЕ.