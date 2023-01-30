Іран почав вагатися: чи переконає атака дронів припинити військову співпрацю з Росією

В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони. Відомо, що він спеціалізується на виробництві боєприпасів.

В Ірані зруйновані певні підприємства, які будують дрони-камікадзе, що використовує Росія. Ці удари щонайменше ускладнять постачання зброї в країну-агресорку. Про це 24 каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу, військовий аналітик Олексій Гетьман.

Важливо Удар по Ірану здійснив все ж Ізраїль, – джерела WSJ

Він зазначив, що Іран почав вагатися, чи є сенс підтримувати Росію в такому обсязі, чи немає. Адже починаються великі санкції та тиск збоку міжнародної спільноти. Саме тому обстріли стали краплиночкою, аби переконати Іран припинити співпрацю з Росією.

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Хто здійснив обстріли

"З точки зору, хто це зробив, скоріш за все, ми розуміємо, що навряд чи це був хтось інший, окрім Ізраїлю", – сказав аналітик.

Тут треба звернути увагу на інше. Коли Ізраїль відчуває реальну небезпеку для своєї країни, він не вагається. Не погоджує ні з ким ці питання з приводу, чи треба, чи не треба завдавати військових ударів по обʼєктах, які несуть загрозу безпосередньо Ізраїлю. Вони це роблять і не дуже переймаються реакцією, що комусь це не сподобається,

– пояснив Гетьман.

За його словами, Україна постійно вагається й вважає, що це недоцільно завдавати ударів безпосередньо вглиб країни-агресорки. При цьому не по цивільних обʼєктах, адже ми не Росія, а по військових.

"Ми не тільки маємо право, а зобов'язані це робити. Хоча б тому, що речник Повітряних сил казав, що деякі ракети, які є на озброєнні у Росії, ми не в змозі перехоплювати саме в повітрі. Адже в нас поки немає таких засобів протиповітряної оборони. Це може робити тільки Patriot, але його поки що в нас немає в такій кількості, щоб можна було закрити весь периметр нашої країни", – нагадав Олексій Гетьман.

А от завдавати ударів по тих місцях, звідки підіймаються ці літаки, звідки вони атакують нашу країну, тобто з місця пуску цієї зброї по нас, – ми цілком здатні це робити,

– наголосив Гетьман.

На його думку, поведінка Ізраїлю допоможе переконати партнерів на наступному Рамштайні, аби нам все ж таки постачали далекобійну зброю. Ми не збираємося нищити цивільне, не збираємося бути військовими злочинцями. Але атакувати місця, з яких по нас можуть стріляти, зобовʼязані, – інакше гинуть наші люди, руйнується наша економіка.

Атака безпілотниками Ірану: що відомо