Влада розповіла, що стало ціллю росіян під час удару по Прикарпаттю

На світанку 23 грудня російські війська атакували Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, передає 24 Канал.

Що відомо про наслідки обстрілу?

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформацію щодо можливих пошкоджень наразі уточнюють.

У ліквідації наслідків атаки залучені відповідні служби, сили ППО відпрацювали по цілях.

За наявними даними, Росія випустила по Україні понад 600 повітряних цілей по території України. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що масований обстріл був навмисною та цинічною атакою напередодні Різдва.

Вона також зазначила, що найбільших ушкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури в західних регіонах країни. У зв’язку з цим по всій Україні запроваджують аварійні відключення електроенергії, які скасують після стабілізації ситуації.

Що відомо про пошкодження в інших областях України?