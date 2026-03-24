Двоє жінок народжували у підвалі пологового під час атаки на Івано-Франківськ, – мер міста

Вдень 24 березня Росія атакувала Івано-Франківськ дронами. Ворог намагався завдати удару по адміністративній будівлі у центрі міста.

На жаль, є двоє загиблі, постраждалі, яким надається допомога. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів 24 Каналу, що постраждав пологовий будинок.

Читайте також Росія масовано атакує Захід України: все про вибухи в Львові, Тернополі, Івано-Франківську

"Я був в пологовому будинку, спілкувався з жінками. Двоє народжували в той момент у підвалі. Також перебували в укритті. На щастя, в пологовому будинку ні в обласному, ні в міському постраждалих немає", – зауважив міський голова.

За його словами, також було пошкоджено житлові будинки, які розташовані навколо цієї території. Зараз усі служби виконують певну роботу.

Атака на Івано-Франківськ: що відомо?