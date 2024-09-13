Атака "Шахедами" на Прикарпатті: масштабну пожежу, що виникла на місці удару, ліквідували

Вночі 13 вересня російські окупанти вкотре атакували території України дронами-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом ворога опинилася Івано-Франківська область.

Внаслідок атаки ворога на промисловому підприємстві виникла пожежа. В ДСНС розповіли деталі ситуації.

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Пожежа на промисловому підприємстві після атаки ворога

В ДСНС розповіли, що в Івано-Франківсьій області рятувальники ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок ворожої атаки.

Відомо, що, аби ліквідувати пожежу, були залучені декілька сотень надзвичайників та десятки спецавтомобілів, а також 3 пожежні потяги та Пересувний пункт управління.

Станом на 14:00 жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Пожежа в Івано-Франківській області після атаки ворога / Фото ДСНС