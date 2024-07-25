Росіяни вночі знову атакували Одещину: в ОВА розповіли про наслідки удару

Росіяни вже другу ніч поспіль атакували Одеську область ударними БпЛА. Як і вчора, 24 липня, під ударом опинився Ізмаїльський район.

Внаслідок ворожої атаки є часткове руйнування адміністративної будівлі. Також відомо про двох постраждалих.

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Що відомо про наслідки російської атаки на Ізмаїл

Росія вже другу ніч поспіль атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Для удару країна-агресорка використала ударні БпЛА.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок ворожої атаки є часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу,

– додав Кіпер.

У ізмаїльські РВА додали, що росіяни атакували місто Вилкове Ізмаїльського району за допомогою 11 дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару знову було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Нагадаємо, що внаслідок вчорашнього удару по Ізмаїлу було пошкоджено п'ятиповерхівку та портову інфраструктуру. Внаслідок російської атаки постраждали троє осіб: двох постраждалих шпиталізували у стані середнього ступеня важкості, третя постраждала отримала медичну допомогу на місці.