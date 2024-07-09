Як далеко від України Калач-на-Дону, де дрони атакували НПЗ: показуємо на карті
В ніч на 9 липня БпЛА атакували низку об'єктів у Росії. Зокрема безпілотники уразили нафтобазу в Калачі-на-Дону Волгоградської області.
Цієї ночі завдяки спільній операції СБУ та ГУР серія атак безпілотників уразила кілька важливих об'єктів на території Росії. Де знаходиться Калач-на-Дону, де Україна атакувала НПЗ – розповідає 24 Канал.
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Де розташований НПЗ у Калачі-на-Дону
Вибухи в Калачі-на-Дону пролунали приблизно о 4 годині ранку. Пропагандисти заявляють, що на НПЗ летіли щонайменше 10 дронів, БпЛА рухались один за одним.
За даними моніторингових каналів, у результаті атаки дронів на нафтопереробний завод у Калачі-на-Дону Волгоградської области було влучення біля входу до Волго-Донського каналу.
Цілком можливо, там відбувається заправка танкерів типу річка-море. У Чорному морі постійно фіксуються танкери "Волгодонефть",
– йдеться у повідомленні.
Після удару почалася пожежа в районі нафтобази. За повідомленнями місцеих, чорний стовп диму можна було побачити з різних районів міста.
Де розташований Калач-на-Дону: показуємо на карті
В ніч на 9 липня дрони СБУ та ГУР також вдарили по аеродрому в Ахтубінську. Він є одним з головних випробувальних центрів для російської військової авіації.