Як далеко від України Калач-на-Дону, де дрони атакували НПЗ: показуємо на карті

В ніч на 9 липня БпЛА атакували низку об'єктів у Росії. Зокрема безпілотники уразили нафтобазу в Калачі-на-Дону Волгоградської області.

Цієї ночі завдяки спільній операції СБУ та ГУР серія атак безпілотників уразила кілька важливих об'єктів на території Росії. Де знаходиться Калач-на-Дону, де Україна атакувала НПЗ – розповідає 24 Канал.

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Де розташований НПЗ у Калачі-на-Дону

Вибухи в Калачі-на-Дону пролунали приблизно о 4 годині ранку. Пропагандисти заявляють, що на НПЗ летіли щонайменше 10 дронів, БпЛА рухались один за одним.

За даними моніторингових каналів, у результаті атаки дронів на нафтопереробний завод у Калачі-на-Дону Волгоградської области було влучення біля входу до Волго-Донського каналу.

Цілком можливо, там відбувається заправка танкерів типу річка-море. У Чорному морі постійно фіксуються танкери "Волгодонефть",

– йдеться у повідомленні.

Після удару почалася пожежа в районі нафтобази. За повідомленнями місцеих, чорний стовп диму можна було побачити з різних районів міста.

Калач-на-Дону розташований за 390 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Де розташований Калач-на-Дону: показуємо на карті

В ніч на 9 липня дрони СБУ та ГУР також вдарили по аеродрому в Ахтубінську. Він є одним з головних випробувальних центрів для російської військової авіації.