У ніч проти 29 липня місто Кам'янське, що на Дніпропетровщині, потрапило під російський ракетний удар. Загинула, зокрема, 23-річна Діана, яка була на 7 місяці вагітності.

Про сумну звістку повідомили у Криничанській територіальній громаді, передає 24 Канал.

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Що відомо вагітну, яка загибла в Кам'янському?

Унаслідок ракетного удару 29 липня по місту Кам'янське, Дніпропетровської області загинули троє людей. Серед них також 23-річна мешканка селища Аули Діана Кошик. Вона перебувала на сьомому місяці вагітності, коли її життя забрала ворожа ракета.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що дівчина чекала на народження сина та лежала в лікарні на збереженні вагітності. Проте російська ракета влучила у пологовий будинок, де перебувала Діана. Вибух забрав життя майбутньої мами та її ненародженої дитини.

Безневинна смерть майбутньої мами і ще ненародженого маляти – це неосяжний біль для родини і гнів та обурення для кожного з нас, адже держава-терорист продовжує знищувати цвіт української нації, майбутнє нашої громади і держави,

– наголосили у громаді.

Нагадаємо, після атаки на Кам'янське завідувачка відділення новонароджених розповіла, що під час вибуху було дуже страшно, але колектив оперативно зорієнтувався й швидко вивів жінок із немовлятами в безпечне місце.