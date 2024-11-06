Брала участь в обстрілах України: у Дагестані БпЛА атакували Каспійську флотилію

Вранці у Дагестані лунали гучні вибухи. Місцева влада визнала атаку безпілотників. Стало відомо, за чим саме полювали українські дрони.

Близько 8-ої ранку у Каспійську пролунали перші вибухи, а у мережі з'явилося відео знищення безпілотника у небі над містом. Опісля були нові повідомлення про "бавовну". Виявилося, що дрони атакували порт, передає 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Дронова атака на Каспійську флотилію

Російські пабліки повідомляють, що у Дагестані стався приліт по головному пункту базування Каспійської флотилії ВМФ Росії.

За даними ЗМІ, там базуються частини берегових військ, які б’ють ракетами по Україні. А також 177-й полк морської піхоти, який брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях.

Про те, що робота дронів була успішною, свідчать численні відео з місця події.

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"Бавовна" у Каспійську з іншого ракурса: дивіться відео

До слова, увечері 31 жовтня в Уфі відбулася атака безпілотниками, що призвела до вибухів на паливно-енергетичних заводах, зокрема на "Башнефть-Уфанефтехим".