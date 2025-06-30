Підхід до Керченського мосту: військовий експерт охарактеризував удар по Криму

Вночі 28 червня безпілотники атакували військовий аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Було знищено 2 російські бомбардувальники СУ-34, ще 2 винищувачі пошкоджено. Можливо, це підхід до знищення Керченського мосту.

Однак для руйнації Кримського мосту та звільнення півострова потрібна системність. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Важлива системність атак

Роман Світан зазначив, що аеродром "Кіровське" розташований на сході Криму, ближче до Керчі. Там одна з систем оборони Керченського мосту. Для України важливо знищувати технічне обладнання, розміщену там техніку, боєприпаси і так далі.

Також потрібно бити по зенітно-ракетних комплексах ворога. Відомо, що внаслідок атаки вдалося знищити самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Наразі такі удари не можна назвати системною роботою щодо ППО ворога у Криму. Ймовірно, це спроби атак, але немає системності, хоча це дуже важливо.

ППО відновлюється. Наприклад, знищили "Панцир". Якщо до та після цього нічого не бити, то завтра там буде ще один "Панцир". Тобто вони відновлюють систему оборони. Тоді до ППО, до Керченського мосту не можна буде підійти ніколи. Щоб підійти до Кримського мосту, потрібна системність,

– пояснив військовий експерт.

Щодня потрібно знищувати російські ресурси у Криму. Зокрема, зенітно-ракетні комплекси. Знищення одного "Панцир-С1" не матиме суттєвого впливу. Однак, можливо, це початок певних дій. Звільнити Крим реально, але для цього потрібна системність.